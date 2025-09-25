Κάτοικος πήρε τον νόμο στα χέρια του -Έτσι τιμωρεί όσους παραβιάζουν το όριο ταχύτητας - iefimerida.gr

Μια πρωτότυπη μέθοδο «τιμωρίας» σκέφτηκε ο πρωταγωνιστής ενός βίντεο που έγινε viral στο Instagram, επιχειρώντας να αποτρέψει φαινόμενα υπερβολικής ταχύτητας σε δρόμο σχολικής ζώνης.

Τα όρια ταχύτητας αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την ασφαλή μετακίνηση. Στην Ελλάδα, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, αφού για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα το πρόστιμο φτάνει τα 150 ευρώ, για υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα ανέρχεται σε 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως ταχύτητες άνω των 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, προβλέπεται και πάλι πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα. Για ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος για έναν ολόκληρο χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr