 Κάτοικος πήρε τον νόμο στα χέρια του -Έτσι τιμωρεί όσους παραβιάζουν το όριο ταχύτητας - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάτοικος πήρε τον νόμο στα χέρια του -Έτσι τιμωρεί όσους παραβιάζουν το όριο ταχύτητας

παράβαση ορίου ταχύτητας
Έναν διαφορετικό τρόπο ώστε να τιμωρεί τους οδηγούς που παραβιάζουν το όριο ταχύτητας εμπνεύστηκε Αμερικανός, δημιουργώντας ένα video που δεν άργησε να γίνει viral
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια πρωτότυπη μέθοδο «τιμωρίας» σκέφτηκε ο πρωταγωνιστής ενός βίντεο που έγινε viral στο Instagram, επιχειρώντας να αποτρέψει φαινόμενα υπερβολικής ταχύτητας σε δρόμο σχολικής ζώνης.

Τα όρια ταχύτητας αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την ασφαλή μετακίνηση. Στην Ελλάδα, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, αφού για υπέρβαση έως 20 χλμ./ώρα το πρόστιμο φτάνει τα 150 ευρώ, για υπέρβαση άνω των 30 χλμ./ώρα ανέρχεται σε 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις, όπως ταχύτητες άνω των 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητόδρομο, προβλέπεται και πάλι πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα. Για ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ, με αφαίρεση διπλώματος για έναν ολόκληρο χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ όριο ταχύτητας παράβαση κοκ παράβαση ΚΟΚ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ