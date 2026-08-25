Το κόλπο για να καθαρίσεις το αυτοκίνητο μετά την παραλία -Τι πρέπει να κάνεις για να μην χαλάσεις το χρώμα - iefimerida.gr

Η άμμος που μεταφέρουμε στο αυτοκίνητο από την παραλία δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται, καθώς ένας λάθος στο καθάρισμα μπορεί να αφήσει σημάδια ακόμη και στη βαφή.

Μια ημέρα στην παραλία μπορεί να τελειώσει με την άμμο να έχει κατακλείσει σχεδόν όλα το αυτοκίνητο. Στα πατάκια, στα καθίσματα, στον χώρο αποσκευών, αλλά και στο εξωτερικό του οχήματος, όπου σε συνδυασμό με το αλάτι και την υγρασία δημιουργεί έναν μάλλον ανεπιθύμητο «επισκέπτη».﻿

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