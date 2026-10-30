Isuzu D-Max: Με νέο κινητήρα diesel 2,2 λίτρων και πλούσιο εξοπλισμό - iefimerida.gr

Με νέο turbo diesel κινητήρα 2,2 λίτρων, αναβαθμισμένες δυνατότητες και τη γνωστή αντοχή του, το Isuzu D-Max συνεχίζει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους επαγγελματίες, προσφέροντας παράλληλα πολλαπλές δυνατότητες εξατομίκευσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Isuzu D-Max αποτελεί εδώ και δεκαετίες μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες στην κατηγορία των pick-up, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων οδηγών χάρη στην αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

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