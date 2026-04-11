Ήρθε στην Ευρώπη η αυτόνομη οδήγηση της Tesla -Ποια χώρα κάνει την αρχή - iefimerida.gr

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η ίδια η εταιρεία, το περίφημο Full Self-Driving (με επίβλεψη) της Tesla πήρε για πρώτη φορά έγκριση για χρήση σε χώρα της Ευρώπης.

Χθες, 10 Απριλίου 2026, η Tesla ανακοίνωσε ότι έλαβε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για το Full Self-Driving (με επίβλεψη) στην Ολλανδία. Η δυνατότητα αυτή θα αρχίσει να διατίθεται στα οχήματα των πελατών της μάρκας στην χώρα τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr