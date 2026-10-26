Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Volvo XC60 -Δείτε τις τιμές του - iefimerida.gr

Το δημοφιλέστερο Volvo όλων των εποχών φρεσκάρεται σχεδιαστικά και αναβαθμίζεται τεχνολογικά, αποκτώντας plug-in hybrid εκδόσεις που εξασφαλίζουν έως 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε τις τιμές του αναβαθμισμένου Volvo XC60, το οποίο κυκλοφορεί με αλλαγές που δεν περιορίζονται στην εμφάνιση, αλλά επικαιροποιούν σε καίριους τομείς ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στη γκάμα των Σουηδών.

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