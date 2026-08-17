 Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Volvo EX30 -Πόσο κοστίζει - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Volvo EX30 -Πόσο κοστίζει

Volvo EX30
Το ανανεωμένο Volvo EX30
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Volvo ανακοίνωσε τις τιμές για το ανανεωμένο EX30, το οποίο μεταξύ άλλων διαθέτει αναβαθμισμένη σχεδίαση στο εσωτερικό.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές που φέρει το ανανεωμένο EX30 είναι δύο νέες premium σχεδιαστικές επιλογές που έρχονται να φρεσκάρουν το εσωτερικό του δημοφιλούς ηλεκτρικού SUV της σουηδικής εταιρείας.

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