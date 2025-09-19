Η Toyota GR Corοlla των 300 ίππων επιστρέφει ακόμα πιο καυτή - iefimerida.gr

Η Toyota Gazoo Racing παρουσίασε τις αλλαγές που θα φέρει η αναβαθμισμένη GR Corolla, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι άνοιξαν οι παραγγελίες στους εξουσιοδοτημένους εμπόρους Toyota στην Ιαπωνία.

Η αναβαθμισμένη GR Corolla διαθέτει βελτιωμένο πλαίσιο, ενώ προστέθηκε και μία επιπλέον εισαγωγή αέρα για αποτελεσματικότερη ψύξη του κινητήρα σε υψηλό φορτίο (χρήση πίστας). Επίσης σημαντικές είναι οι αναβαθμίσεις τόσο στο ηχοσύστημα του μοντέλου, όσο και στην ηχομόνωση της καμπίνας του.

