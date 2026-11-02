Ούτε γερμανική, ούτε ιταλική -Ποια μάρκα αυτοκινήτων είναι η πιο πολύτιμη στον κόσμο - iefimerida.gr

Η ανακοίνωση των σημαντικότερων εταιρειών για φέτος, έχει μία ακόμα φορά, μία αυτοκινητοβιομηχανία σε περίοπτη θέση.

Ο λόγος για την Toyota, που μπορεί να σημείωσε πτώση της τάξης του 20% στην αξία της, όμως αυτό δεν την πτόησε. Για 23η συνεχόμενη φορά, η ιαπωνική εταιρεία ηγείται του κόσμου του αυτοκινήτου, σε μία κατάσταση που προσδιορίζει την αξία των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο. Αποτιμήθηκε στα 59,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

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