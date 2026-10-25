 Τέλος τα φιμέ τζάμια στα αυτοκίνητα -Ποια νέα τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος τα φιμέ τζάμια στα αυτοκίνητα -Ποια νέα τεχνολογία θα τα αντικαταστήσει

Φιμέ κρύσταλλα στο αυτοκίνητο
Φιμέ κρύσταλλα στο αυτοκίνητο
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Μία τεχνολογία που μέχρι πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» πλέον έχει ενσωματωθεί σε αρκετά μοντέλα, ενώ η χρήση της αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα μέρη του αυτοκινήτου.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πλέον μετατραπεί σε πολύπλοκα τεχνολογικά οικοσυστήματα, αποτελούμενα από πολλές επιμέρους τεχνολογίες που συνεργάζονται μεταξύ τους, άλλα για την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών και άλλα για τη βελτίωση της απόδοσης και της ενεργειακής διαχείρισης.

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