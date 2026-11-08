Η μεγάλη επιτυχία της MG: Πρώτη σε πωλήσεις κινεζική μάρκα στην Ελλάδα για το 2026 - iefimerida.gr

Η MG είναι η κορυφαία σε πωλήσεις κινεζική μάρκα αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, καταλαμβάνοντας σημαντικά μερίδια αγοράς σε κομβικές κατηγορίες.

Το 2026 είναι ίσως η πρώτη χρονιά κατά την οποία οι κατασκευαστές με έδρα την Κίνα έχουν τόσο εκτεταμένη παρουσία στην Ελλάδα, αφού περισσότερες από 20 κινεζικές μάρκες δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην εγχώρια αγορά.

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