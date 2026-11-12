Το αφεντικό της Porsche ξεσπά -Ποια μάρκα χαρακτηρίζει «τσίρκο»

Η παρουσίαση του νέου Tesla Roadster δίχασε το κοινό, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Porsche να ανήκει στη μερίδα που δεν εντυπωσιάστηκε.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο επικεφαλής της Tesla πρόσφερε στο αμερικανικό κοινό μια φαντασμαγορική εκδήλωση για την αποκάλυψη του Roadster, κατά την οποία είδαμε το τετράτροχο να ίπταται, να αιωρείται, να περιστρέφεται στον αέρα και να αναπτύσσει από στάση ταχύτητα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

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