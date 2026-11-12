 Το αφεντικό της Porsche ξεσπά -Ποια μάρκα χαρακτηρίζει «τσίρκο»
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αφεντικό της Porsche ξεσπά -Ποια μάρκα χαρακτηρίζει «τσίρκο»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Michael Leiters
Michael Leiters

Η παρουσίαση του νέου Tesla Roadster δίχασε το κοινό, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Porsche να ανήκει στη μερίδα που δεν εντυπωσιάστηκε.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο επικεφαλής της Tesla πρόσφερε στο αμερικανικό κοινό μια φαντασμαγορική εκδήλωση για την αποκάλυψη του Roadster, κατά την οποία είδαμε το τετράτροχο να ίπταται, να αιωρείται, να περιστρέφεται στον αέρα και να αναπτύσσει από στάση ταχύτητα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Tesla Porsche carandmotor.gr

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα