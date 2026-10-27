Tα νέα ηχεία αυτοκινήτου που έχουν τρελάνει το διαδίκτυο -Ποιος τα κατασκευάζει - iefimerida.gr

Η Pioneer επενδύει δυναμικά στην αισθητική των δεκαετιών του ’80 και του ’90 παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή σύγχρονη μονάδα ήχου με ρετρό εμφάνιση και ηχεία αυτοκινήτου τύπου box.

Η ριζοσπαστική αισθητική των δεκαετιών του ‘80 και του ‘90 έχει επανέλθει για τα καλά στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και πέρα από τις ονομασίες και τη σχεδίαση του αμαξώματος και της καμπίνας, φαίνεται πως υιοθετείται και από ορισμένες εταιρείες που ειδικεύονται εδώ και πολλές δεκαετίες στον τομέα του ήχου.

Διαβάστε περισσότερα στο carandmotor.gr