Σε αυτή τη χώρα της Ευρώπης η βενζίνη είναι πάντα φθηνή -Γιατί δεν αυξάνεται η τιμή της - iefimerida.gr

Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται σθεναρά στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, διατηρώντας σταθερές τις τιμές της εδώ και πολλά χρόνια.

Κατά την ενεργειακή κρίση του 2021, η κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να παγώσει πλήρως τις τιμές των καυσίμων στα τότε επίπεδα, απορροφώντας όλες τις αυξήσεις της διεθνούς αγοράς, ώστε ο πολίτης να συνεχίσει να πληρώνει την ίδια τιμή.

