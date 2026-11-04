 Τι σημαίνει η άγνωστη πινακίδα TIR -Πού τοποθετείται, για ποιον λόγο χρησιμοποιείται - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει η άγνωστη πινακίδα TIR -Πού τοποθετείται, για ποιον λόγο χρησιμοποιείται

Πινακίδα TIR σε φορτηγό όχημα
Πινακίδα TIR σε φορτηγό όχημα
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Μια πινακίδα με έναν συνδυασμό τριών γραμμάτων βρίσκεται σε πολλά βαρέα οχήματα που συναντάμε καθημερινά στους δρόμους, ωστόσο αρκετοί οδηγοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι η χρησιμότητά της.

Παρά το γεγονός ότι ένα μέλος μέρος των οδηγών περνά αρκετές ώρες καθημερινά στους δρόμους, είτε για τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις είτε για τις προσωπικές τους μετακινήσεις και εξορμήσεις, πολλοί είναι αυτοί που συναντούν σήματα και διακριτικά στοιχεία που, αν και βλέπουν τακτικά, δεν αναγνωρίζουν πάντα.﻿

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