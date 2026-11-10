H Hyundai φέρνει νέα πατέντα που αλλάζει το σχήμα των τροχών - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή τεχνολογία έρχεται από τη Hyundai, επιτρέποντας στη ζάντα ενός αυτοκινήτου να αλλάζει τη γεωμετρία της κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Η τεχνολογία των αυτοκινήτων συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με τις περισσότερες κατασκευάστριες εταιρείες να κάνουν σημαντικά βήματα σε σχέση με το παρελθόν και να παρουσιάζουν συνεχώς νέες λύσεις, στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

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