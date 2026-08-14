Η βενζίνη που φτιάχνεται από αέρα -Η νέα ανακάλυψη - iefimerida.gr

Μια νέα τεχνολογία φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα καύσιμα του μέλλοντος, μετατρέποντας το διοξείδιο του άνθρακα απευθείας σε συνθετικό καύσιμο.

Το τελευταίο διάστημα, η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών ρύπων να βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.﻿

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