Έληξε μετά από 3 χρόνια η μεγαλύτερη σε διάρκεια απεργία -Ποια εταιρεία πλήρωσε τα σπασμένα - iefimerida.gr

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια, ολοκληρώνεται μία από τις πιο μακροχρόνιες και σκληρές εργατικές αντιπαραθέσεις που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Μπορεί οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερα αμειβόμενων σε ολόκληρο τον βιομηχανικό κλάδο, ωστόσο η πραγματικότητα δείχνει πως ακόμη και στις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου δεν λείπουν οι εντάσεις και οι διαφωνίες.﻿

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