Η κινεζική «Ferrari» των 585 ίππων κοστίζει μόλις 32.000 ευρώ - iefimerida.gr

Αν το Luxeed RX των κινεζικών Chery και Huawei σας θυμίζει τη Ferrari Purosangue, δεν είστε οι μόνοι. Ωστόσο, η τιμή αυτού του ηλεκτρικό SUV, των 585 ίππων και 852 km αυτονομίας, απέχει έτη φωτός από το cavallino.

Ο σχεδιασμός του Luxeed RX αναπόφευκτα θα προκαλούσε συζητήσεις και διαμάχες. Παραπέμπει ξεκάθαρα στην Purosangue, από τις αναλογίες και τη χαμηλή του σιλουέτα μέχρι αρκετές από τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

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