 Η κινεζική «Ferrari» των 585 ίππων κοστίζει μόλις 32.000 ευρώ - iefimerida.gr
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Η κινεζική «Ferrari» των 585 ίππων κοστίζει μόλις 32.000 ευρώ

Κινεζική Ferrari
Με την υπογραφή του Chery Group και της Luxeed, το SUV των 585 ίππων θυμίζει έντονα την Ferrari Purosanque με τη μόνη διαφορό ότι μπορείς να το αποκτήσεις με μόλις 32.000 ευρώ
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Αν το Luxeed RX των κινεζικών Chery και Huawei σας θυμίζει τη Ferrari Purosangue, δεν είστε οι μόνοι. Ωστόσο, η τιμή αυτού του ηλεκτρικό SUV, των 585 ίππων και 852 km αυτονομίας, απέχει έτη φωτός από το cavallino.

Ο σχεδιασμός του Luxeed RX αναπόφευκτα θα προκαλούσε συζητήσεις και διαμάχες. Παραπέμπει ξεκάθαρα στην Purosangue, από τις αναλογίες και τη χαμηλή του σιλουέτα μέχρι αρκετές από τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

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