Η Ηyundai αλλάζει τα δεδομένα: Έτοιμη να καταργήσει τις οθόνες αφής - iefimerida.gr

Η Ηyundai αλλάζει τα δεδομένα: Έτοιμη να καταργήσει τις οθόνες αφής

Hyundai
Οι οθόνες αφής θα σταματήσουν να υπάρχουν στα μοντέλα της Hyundai
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Όπως αποκάλυψε με το πρωτότυπο Concept THREE στο Μόναχο, η κορεατική εταιρεία φαίνεται έτοιμη να αμφισβητήσει την κυριαρχία της οθόνης αφής μέσα στην καμπίνα.

Το Concept Three παρουσίασε μια διαφορετική φιλοσοφία που εστιάζει περισσότερο στον οδηγό και στη λειτουργικότητα. Έτσι, σύμφωνα με πολλούς, το πρωτότυπο δείχνει τον δρόμο για τα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής, μακριά από την εξάρτηση σε οθόνες αφής και φωνητικές εντολές.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

