Η iCaur ήρθε στην Ελλάδα -Αυτή είναι η τιμή του πρώτου της μοντέλου - iefimerida.gr

Η iCaur ξεκινά την εμπορική της πορεία στη χώρα μας με το V27, ένα επιβλητικό τετρακίνητο SUV με αρκετά καλή τιμή για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του.
Μία ακόμη νέα μάρκα κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, διευρύνοντας τις επιλογές στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Ο λόγος για την iCaur, η οποία ανήκει στον όμιλο Chery. Την εισαγωγή και διανομή της iCaur στην Ελλάδα έχει αναλάβει η O&J Automotive Hellas, μέλος του διεθνούς Ομίλου Emil Frey, ο οποίος εκπροσωπεί ήδη στη χώρα μας τις Omoda και Jaecoo.
Διαβάστε περισσότερο στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο