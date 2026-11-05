Η iCaur ήρθε στην Ελλάδα -Αυτή είναι η τιμή του πρώτου της μοντέλου - iefimerida.gr

Η iCaur ξεκινά την εμπορική της πορεία στη χώρα μας με το V27, ένα επιβλητικό τετρακίνητο SUV με αρκετά καλή τιμή για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του.﻿

Μία ακόμη νέα μάρκα κάνει την είσοδό της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, διευρύνοντας τις επιλογές στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Ο λόγος για την iCaur, η οποία ανήκει στον όμιλο Chery. Την εισαγωγή και διανομή της iCaur στην Ελλάδα έχει αναλάβει η O&J Automotive Hellas, μέλος του διεθνούς Ομίλου Emil Frey, ο οποίος εκπροσωπεί ήδη στη χώρα μας τις Omoda και Jaecoo.

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