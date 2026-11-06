Βάζουν 50 λίτρα με μόλις 40 ευρώ -Το καύσιμο που κάνει θραύση στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Τιμές που θυμίζουν άλλες εποχές απολαμβάνουν οι οδηγοί που επιλέγουν ένα εναλλακτικό καύσιμο, το οποίο προσφέρεται σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της συμβατικής βενζίνης.

Μπορεί το ράλι ανόδου των τιμών των καυσίμων να έχει προς το παρόν ανακοπεί, ωστόσο το κόστος στην αντλία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό βάρος για εκατομμύρια οδηγούς, καθώς η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2 ευρώ ανά λίτρο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

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