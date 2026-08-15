Η Ford περνά στην αντεπίθεση -Τα Focus και Fiesta επιστρέφουν - iefimerida.gr

Με την επιστροφή των best seller μοντέλων της στην παραγωγή θα επιχειρήσει η Ford να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές της Ευρώπης.

Ένα… παιδαριώδες λάθος, την απόσυρση των Fiesta και Focus από τη γραμμή παραγωγή, πρόκειται να διορθώσει η Ford, σε μια προσπάθεια ανασύνταξης των δυνάμεών της.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr