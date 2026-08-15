Η Ford περνά στην αντεπίθεση -Τα Focus και Fiesta επιστρέφουν - iefimerida.gr

Με την επιστροφή των best seller μοντέλων της στην παραγωγή θα επιχειρήσει η Ford να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές της Ευρώπης.
Ένα… παιδαριώδες λάθος, την απόσυρση των Fiesta και Focus από τη γραμμή παραγωγή, πρόκειται να διορθώσει η Ford, σε μια προσπάθεια ανασύνταξης των δυνάμεών της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο