 Η Ford περνά στην αντεπίθεση -Τα Focus και Fiesta επιστρέφουν - iefimerida.gr
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Η Ford περνά στην αντεπίθεση -Τα Focus και Fiesta επιστρέφουν

Ford Fiesta
Το Fiesta επιστρέφει στην γκάμα της Ford
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με την επιστροφή των best seller μοντέλων της στην παραγωγή θα επιχειρήσει η Ford να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις αγορές της Ευρώπης.

Ένα… παιδαριώδες λάθος, την απόσυρση των Fiesta και Focus από τη γραμμή παραγωγή, πρόκειται να διορθώσει η Ford, σε μια προσπάθεια ανασύνταξης των δυνάμεών της.

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