Η Ferrari ετοιμάζει μια νέα έκδοση της Purosangue - iefimerida.gr

Η ιταλική εταιρεία πραγματοποιεί δοκιμές με καμουφλαρισμένα πρωτότυπα του πρώτου της SUV.
Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την αποκάλυψη της Purosangue. Ήταν το πιο αμφιλεγόμενο μοντέλο της Ferrari μέχρι να εμφανιστεί η πολυσυζητημένη Luce. Όμως στην πορεία, κέρδισε το κοινό και γι’ αυτό, είναι δεδομένη η συνέχιση της παρουσίας του στη γκάμα της μάρκας με έδρα στο Μαρανέλο.
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