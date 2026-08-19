Η Ferrari ετοιμάζει μια νέα έκδοση της Purosangue - iefimerida.gr

Η ιταλική εταιρεία πραγματοποιεί δοκιμές με καμουφλαρισμένα πρωτότυπα του πρώτου της SUV.

Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από την αποκάλυψη της Purosangue. Ήταν το πιο αμφιλεγόμενο μοντέλο της Ferrari μέχρι να εμφανιστεί η πολυσυζητημένη Luce. Όμως στην πορεία, κέρδισε το κοινό και γι’ αυτό, είναι δεδομένη η συνέχιση της παρουσίας του στη γκάμα της μάρκας με έδρα στο Μαρανέλο.

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