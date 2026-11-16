Η BMW χαρακτήρισε... βαρετά τα μοντέλα της Toyota -Για ποιον λόγο

Αν είστε πάνω από μια ορισμένη ηλικία, τότε πιθανώς η παραπάνω φωτογραφία, να σας μοιάζει κάπως οικεία. Παραπέμπει σαφώς σε ένα ιαπωνικό μοντέλο, το οποίο κυκλοφορούσε τη δεκαετία του ’90.

Γιατί όμως η BMW να δημοσιεύσει κάτι τέτοιο; Η γερμανική εταιρεία σκέφτηκε μια αντισυμβατική προσέγγιση για να υπενθυμίσει στο αγοραστικό κοινό, τι είναι αυτό που την καθιστά ξεχωριστή.

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