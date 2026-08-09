Η BMW δεν προλαβαίνει να κατασκευάζει τη νέα iX3 - iefimerida.gr

Η ζήτηση για τη νέα BMW iX3 έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, σε σημείο που το νέο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ουγγαρία σήμειωσε το ταχύτερο ξεκίνημα παραγωγής στην ιστορία του γερμανικού ομίλου.

Η βαυαρική εταιρεία ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας παρήγαγε ήδη την 50.000ή BMW iX3, λιγότερο από δέκα μήνες μετά την έναρξη της παραγωγής του μοντέλου - επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση που καταγράφει το ηλεκτρικό SUV.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr