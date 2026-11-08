Γιατί τα πίσω παράθυρα του αυτοκινήτου δεν κατεβαίνουν μέχρι κάτω; - iefimerida.gr

Ένας ευρέως διαδεδομένος «αστικός μύθος» συνεχίζει ακόμη και σήμερα να κρύβει τον πραγματικό λόγο για τον οποίο τα πίσω παράθυρα σε ορισμένα αυτοκίνητα δεν κατεβαίνουν μέχρι κάτω.

Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν διαπιστώσει από την παιδική τους ηλικία ότι τα πίσω παράθυρα σε ορισμένα αυτοκίνητα δεν κατεβαίνουν εντελώς και ένας τμήμα τους παραμένει εκτός του πάνελ της πίσω πόρτας. Η… ημιτελής διαδρομή των παραθύρων αποδίδεται συχνά στην προσπάθεια των κατασκευαστών να ενισχύσουν την ασφάλεια των πίσω επιβατών.

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