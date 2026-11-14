Παράνομο παρκάρισμα -Σε ποιες περιπτώσεις χάνεις το δίπλωμα οδήγησης και τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν όσοι οδηγοί παραβαίνουν τις διατάξεις του ΚΟΚ και παρκάρουν παράνομα, με τα πρόστιμα να ανέρχονται έως τα 1.200 ευρώ και να περιλαμβάνουν ακόμα και φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.



Το παράνομο παρκάρισμα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις επικρατέστερες συνήθειες των Ελλήνων οδηγών, οι οποίοι όπως μαρτυρούν τα αμέτρητα παραδείγματα που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους της χώρας μας αγνοούν επιδεικτικά τη τήρηση του ΚΟΚ, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

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