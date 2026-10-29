 H Toyota ετοιμάζει νέους κινητήρες -Όλες οι πληροφορίες - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Toyota ετοιμάζει νέους κινητήρες -Όλες οι πληροφορίες

Toyota Yaris
Toyota Yaris
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το νέο υβριδικό σύστημα κίνησης αναμένεται να προσφέρει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 15%, ενώ παράλληλα θα είναι μικρότερο και πιο αποδοτικό.﻿

Η Toyota ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της, αναπτύσσει ένα νέο υβριδικό σύστημα το οποίο συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου είτε σε ατμοσφαιρική είτε σε υπερτροφοδοτούμενη παραλλαγή, με ελαφρύτερους και πιο συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες.

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