H Audi ανανεώνει το A3 -Τι αλλάζει στο γερμανικό μοντέλο - iefimerida.gr

Το νέο Audi A3 αναβαθμίζεται σε επίπεδο αισθητικής και τεχνολογίας, αποκτώντας -μεταξύ άλλων- ένα νέο πλήρως ψηφιακό εσωτερικό προερχόμενο από την τελευταία γενιά του Q3.

Το Audi A3, το οποίο παρουσιάστηκε στην τέταρτη γενιά του το 2020, δέχεται μία σημαντική αναβάθμιση, προσαρμόζοντας το γερμανικό μοντέλο στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και ενισχύοντας σημαντικά τον τεχνολογικό του χαρακτήρα.﻿

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