Αυτό είναι το φιάσκο του αιώνα -Ποιο αυτοκίνητο κόβεται από τη γραμμή παραγωγής, τι θα γίνει με τις προκαταβολές των πελατών - iefimerida.gr

Στον αέρα μένουν πολλοί υποψήφιοι αγοραστές, καθώς η απόφαση να σταματήσει η παραγωγή ενός από τα πιο πολυσυζητημένα αυτοκίνητα των τελευταίων ετών αναγκάζει την κατασκευάστρια εταιρεία να επιστρέψει προκαταβολές.

Αν και ξεκίνησε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας, φαίνεται πως δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες που το συνόδευαν και πλέον οδηγείται πρόωρα προς το τέλος της παραγωγικής του πορείας.

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