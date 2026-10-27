Τα μπλε φώτα μπαίνουν στα αυτοκίνητα -Ποιος είναι ο λόγος, τι συμβολίζουν - iefimerida.gr

Μια νέα προσέγγιση στον φωτισμό των αυτοκινήτων φαίνεται να βρίσκεται προ των πυλών, συνδεόμενη άμεσα με μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει πολλές πτυχές του αυτοκινήτου να αλλάζουν σημαντικά, με νέες τεχνολογίες να ανατρέπουν όσα θεωρούσαμε μέχρι πρότινος δεδομένα.

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