Υγρασία στα φώτα του αυτοκινήτου -Τι πρέπει να κάνεις; - iefimerida.gr

Κατά τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες η εμφάνιση υγρασίας στα φανάρια των αυτοκινήτων είναι ένα συχνό φαινόμενο που επηρεάζει την οδήγηση χιλιάδων οδηγών καθώς μειώνει δραστικά τη ροή του φωτός.

Καθώς κατά τη λειτουργία τους οι λάμπες των φώτων στα αυτοκίνητα αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, η επαφή του θερμού αέρα στο κρύο κρύσταλλο﻿ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υδρατμών στο εσωτερικό του φαναριού.

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