Γιατί δεν πρέπει να φουλάρεις το αυτοκίνητό σου -Το λάθος που μας αδειάζει το πορτοφόλι - iefimerida.gr

Καθώς οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, η επίσκεψη στο βενζινάδικο έχει πλέον γίνει για πολλούς οδηγούς ένα ακριβό «χόμπι».

Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων να κυμαίνεται στα 2,199 ευρώ το φουλάρισμα του ρεζερβουάρ είναι πλέον μια σημαντική επιβάρυνση για εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς ανά την επικράτεια, καθώς για να γεμίσει ένα κοινό ντεπόζιτο 45 λίτρων απαιτούνται πλέον σχεδόν 100 ευρώ.

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