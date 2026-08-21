Γιατί δεν πρέπει να έχω ένα μπουκάλι νερού μέσα στο αυτοκίνητο -Από τι κινδυνεύω - iefimerida.gr

Αν και ένα πλαστικό μπουκάλι νερού μπορεί να δείχνει αθώο στη καθημερινότητά μας, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να μετατραπεί σε «επικίνδυνο όπλο» όταν βρίσκεται στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Κατά τη θερινή περίοδο, η ραγδαία άνοδος του υδραργύρου δυσκολεύει αισθητά την οδήγηση για όλους τους οδηγούς, καθώς η καμπίνα του αυτοκινήτου αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες που πολλές φορές γίνονται ανυπόφορες για τον οδηγό και τους επιβάτες.

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