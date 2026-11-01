 Γιατί δεν πρέπει να βάζεις νερό στα πιτσιλιστήρια του αυτοκινήτου -Ο άγνωστος λόγος - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να βάζεις νερό στα πιτσιλιστήρια του αυτοκινήτου -Ο άγνωστος λόγος

Παρμπρίζ αυτοκινήτου
Η χρήση νερού για τον καθαρισμό του παρμπρίζ δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η απλή συνήθεια πολλών οδηγών να γεμίζουν το δοχείο των υαλοκαθαριστήρων με νερό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, η αποκατάσταση των οποίων ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η καλή ορατότητα αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ασφαλή οδήγηση, καθώς ακόμη και μια μικρή ποσότητα βρωμιάς στο παρμπρίζ μπορεί να δυσκολέψει τον οδηγό να διακρίνει έγκαιρα όσα συμβαίνουν μπροστά του. Για τον λόγο αυτό, οι υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα πλύσης του παρμπρίζ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

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