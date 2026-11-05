 Γεμίζουν οθόνες τα τζάμια των αυτοκινήτων -Ποια μάρκα κάνει την αρχή - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γεμίζουν οθόνες τα τζάμια των αυτοκινήτων -Ποια μάρκα κάνει την αρχή

Mercedes οθόνη
Οθόνη πάνω σε πλαϊνό τζάμι αυτοκινήτου της Mercedes
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Mercedes εργάζεται πάνω σε δύο νέες τεχνολογίες που μετατρέπουν τα συμβατικά κρύσταλλα των αυτοκινήτων σε οθόνες, έχοντας μάλιστα θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

Πάνω σε μια επαναστατική τεχνολογία εργάζονται οι μηχανικοί της αυτοκινητοβιομηχανίας από την Στουτγκάρδη, καθώς επιθυμούν να εξελίξουν τα συμβατικά Head-Up Display σε ένα τελείως νέο σύστημα που μετατρέπει το παρμπρίζ σε μια τεράστια επιφάνεια πληροφόρησης.

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