 Geely Starray EM-i: Το οικογενειακό SUV με αυτονομία 1.055 χλμ. και μηδενικό εταιρικό φόρο - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely Starray EM-i: Το οικογενειακό SUV με αυτονομία 1.055 χλμ. και μηδενικό εταιρικό φόρο

Geely Starray EM-i
Το plug-in υβριδικό Geely Starray EM-i
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Geely στην ευρωπαϊκή αγορά συνδυάζει ευρυχωρία, οικονομία στη χρήση και ανταγωνιστικές τιμές, προτερήματα που το τοποθετούν στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας.

Δεν είναι μυστικό ότι η κατηγορία των οικογενειακών SUV είναι πλέον μία από τις δημοφιλέστερες στις προτιμήσεις των αγοραστών, με τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών να είναι πλέον τεράστιος.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Geely αυτοκίνητο plug-in υβριδικό

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ