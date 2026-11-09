Geely Starray EM-i: Το οικογενειακό SUV με αυτονομία 1.055 χλμ. και μηδενικό εταιρικό φόρο - iefimerida.gr

Το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Geely στην ευρωπαϊκή αγορά συνδυάζει ευρυχωρία, οικονομία στη χρήση και ανταγωνιστικές τιμές, προτερήματα που το τοποθετούν στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας.
Δεν είναι μυστικό ότι η κατηγορία των οικογενειακών SUV είναι πλέον μία από τις δημοφιλέστερες στις προτιμήσεις των αγοραστών, με τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών να είναι πλέον τεράστιος.
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