Geely Starray EM-i: Το οικογενειακό SUV με αυτονομία 1.055 χλμ. και μηδενικό εταιρικό φόρο - iefimerida.gr

Το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Geely στην ευρωπαϊκή αγορά συνδυάζει ευρυχωρία, οικονομία στη χρήση και ανταγωνιστικές τιμές, προτερήματα που το τοποθετούν στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας.

Δεν είναι μυστικό ότι η κατηγορία των οικογενειακών SUV είναι πλέον μία από τις δημοφιλέστερες στις προτιμήσεις των αγοραστών, με τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών να είναι πλέον τεράστιος.

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