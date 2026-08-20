Τέλος τα γρήγορα αυτοκίνητα για τους νέους οδηγούς -Ποιοι θα τιμωρούνται με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και φυλάκιση δύο ετών - iefimerida.gr

Η Γαλλία θέτει περιορισμούς στα οχήματα τα οποία θα επιτρέπεται να οδηγούν όσοι έχουν «φρέσκο» δίπλωμα οδήγησης, ενώ οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης έως δύο έτη.

Το τελευταίο διάστημα πολλές χώρες εξετάζουν ή υιοθετούν αυστηρότερους κανόνες για τους νέους οδηγούς, καταλογίζοντάς τους την πρόκληση δυσανάλογα πολλών τροχαίων ατυχημάτων.

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