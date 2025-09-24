Ελλάδα: Στη φυλακή για 17 μήνες μπήκε οδηγός -Ποια παράβαση έκανε, πού τον έπιασαν - iefimerida.gr

Το δικαστήριο έστειλε κατευθείαν στη φυλακή νεαρό που πιάστηκε πέντε φορές πάνω από το όριο σε αλκοτέστ και χωρίς δίπλωμα, έχοντας ήδη προηγούμενη καταδίκη για το ίδιο αδίκημα.

Μπορεί ο ΚΟΚ να είναι πλέον ακόμα πιο αυστηρός όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά όπως φαίνεται κάποιοι συνεχίζουν να μην τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη του, με το τελευταίο «ασύλληπτο» περιστατικό να έρχεται από τη Λάρισα.

