Αυτό είναι το πιο παράξενο αυτοκίνητο που αγοράζεις μέσω internet -Πόσο κοστίζει - iefimerida.gr

Τα τελευταία χρόνια η Κίνα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και την επέκταση της ηλεκτροκίνησης, καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις τιμές και τις διεθνείς εμπορικές ισορροπίες στην αγορά.

Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες κυκλοφορίας και υποδομών στις πόλεις και τις επαρχίες της χώρας του δράκου, οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν εντρυφήσει στα μικρά ηλεκτρικά οχήματα μικροκινητικότητας προσφέροντας ευελιξία στην πόλη και σταθερότητα στον δρόμο.

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