Αγοράζουν φθηνά αλκοτέστ για να «σώσουν» το δίπλωμά τους -Το νέο κόλπο των Ελλήνων οδηγών, τι πρέπει να αποφύγεις

Μερικές νέες συσκευές που υπόσχονται στους οδηγούς έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο να ελέγχουν τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό τους κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, με αρκετούς να τις προμηθεύονται ακόμη και με μόλις 10 ευρώ.﻿

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στους δρόμους, μία από τις παραβάσεις που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο των αρχών είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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