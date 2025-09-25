 Φουλ επίθεση από τη smart -Όλα τα νέα μοντέλα - iefimerida.gr
Φουλ επίθεση από τη smart -Όλα τα νέα μοντέλα

Μια σειρά από νέα μοντέλα θα φέρει η smart
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η μάρκα που αποτελεί κομμάτι των Mercedes και Geely (έχουν από το 50%) ετοιμάζει νέα μοντέλα και κυρίως, «διάδοχο» του ForFour.

Το πλάνο της Smart έχει μπροστά και ένα νέο τετραθέσιο που πιθανότατα θα βαφτιστεί #4, όσο και το επερχόμενο #2. Ξεκινώντας από το τελευταίο, ενώ τα #1, #3 και #5 εξελίχθηκαν εξ ολοκλήρου από τη Geely αλλά σχεδιάστηκαν από τη Mercedes, εδώ η διαδικασία ήταν διαφορετική.

