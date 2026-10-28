Ford Ranger: Το πιο δυναμικό pick-up με πλήρη γκάμα κινητήρων - iefimerida.gr

Ένα από τα μοντέλα-ορόσημα στην κατηγορία των pick-up επί ευρωπαϊκού εδάφους διαθέτει μία πληρέστατη γκάμα κινητήρων, όντας έτσι ο πιο ευέλικτος συνεργάτης του επαγγελματία.

Ο φυσικός ηγέτης της κατηγορίας στην Ευρώπη προηγείται για εντέκατη συνεχόμενη χρονιά στις πωλήσεις της κατηγορίας και δεν ξεχωρίζει μόνο χάρη στις ικανότητές του στον δρόμο, την αξιοπιστία και την αντοχή του στον χρόνο, αλλά και για τα δύο εξίσου αποδοτικά συστήματα κίνησης με τα οποία εξοπλίζεται.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr