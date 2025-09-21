 Ford Puma GEN-E: Το πιο οδηγοκεντρικό ηλεκτρικό SUV - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Puma GEN-E: Το πιο οδηγοκεντρικό ηλεκτρικό SUV

Ford Puma Gen-E
Το νέο Ford Puma Gen-E
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλούς Puma συνδυάζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και το πλούσιο οδηγικό ταλέντο, με το προσεγμένο κόστος χρήσης και τον πλούσιο εξοπλισμό.

Το νέο Ford Puma Gen-E διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, αγχολυτική αυτονομία, γενναιόδωρο εξοπλισμό, σπορ χαρακτήρα και εξαιρετικούς χώρους με σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των compact ηλεκτρικό SUV.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ford Ford Puma αυτοκίνητο carandmotor.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ