Ford Puma GEN-E: Το πιο οδηγοκεντρικό ηλεκτρικό SUV - iefimerida.gr

Η ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλούς Puma συνδυάζει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και το πλούσιο οδηγικό ταλέντο, με το προσεγμένο κόστος χρήσης και τον πλούσιο εξοπλισμό.

Το νέο Ford Puma Gen-E διαθέτει κορυφαίας τεχνολογίας ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, αγχολυτική αυτονομία, γενναιόδωρο εξοπλισμό, σπορ χαρακτήρα και εξαιρετικούς χώρους με σκοπό να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των compact ηλεκτρικό SUV.

