 Ford Puma Gen-E: Με πλούσιο εξοπλισμό και αυξημένη αυτονομία 417 χιλιομέτρων - iefimerida.gr
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Ford Puma Gen-E: Με πλούσιο εξοπλισμό και αυξημένη αυτονομία 417 χιλιομέτρων

Ford Puma Gen-E
Το ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η ηλεκτρική εκδοχή του Ford Puma διατηρεί τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει το θερμικό SUV, ενώ η πρόσφατη αναβάθμισή του το εξοπλίζει με ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

Τα χαρακτηριστικά που ανέδειξαν το θερμικό Ford Puma σε best seller διατηρούνται απαράλλαχτα και στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του, συνθέτοντας ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ηλεκτρικά B-SUV της αγοράς.

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