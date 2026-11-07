Ford Puma Gen-E: Με πλούσιο εξοπλισμό και αυξημένη αυτονομία 417 χιλιομέτρων - iefimerida.gr

Η ηλεκτρική εκδοχή του Ford Puma διατηρεί τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζει το θερμικό SUV, ενώ η πρόσφατη αναβάθμισή του το εξοπλίζει με ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

Τα χαρακτηριστικά που ανέδειξαν το θερμικό Ford Puma σε best seller διατηρούνται απαράλλαχτα και στην αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του, συνθέτοντας ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ηλεκτρικά B-SUV της αγοράς.

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