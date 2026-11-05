Ford Explorer: Οικογενειακό SUV με όφελος 7.000 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο οδηγοκεντρικά ηλεκτρικά SUV της αγοράς διακρίνεται για τη σύγχρονη σχεδίασή του, τον πλούσιο εξοπλισμό του, καθώς και την πρακτικότητα που διευκολύνει την καθημερινή χρήση του.

Με μήκος 4,47 μέτρων, το Explorer Electric ανήκει στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Το σύγχρονο παρουσιαστικό του χαρακτηρίζεται από δυναμικούς ώμους, κάθετο εμπρός μέρος και φωτιστικά σώματα LED που υπογραμμίζουν την τεχνολογική του ταυτότητα.

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