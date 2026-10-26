 Ford Capri Collection: Η κορυφαία έκδοση του οικογενειακού SUV με όφελος 6.800 ευρώ - iefimerida.gr
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Capri Collection: Η κορυφαία έκδοση του οικογενειακού SUV με όφελος 6.800 ευρώ

Ford Capri Collection
Το Ford Capri Collection ξεχωρίζει στην γκάμα του ηλεκτρικού μοντέλου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Ford Capri Collection αναδεικνύει τις αγωνιστικές γραμμές του θρυλικού προκατόχου του οι οποίες συμπληρώνουν την εκλεπτυσμένη coupe SUV σχεδίαση, στοιχεία που συνδυάζονται με δύο επιλογές μπαταρίας και κινητήρα.

Η συλλογή Ford Collection αποτελεί μια σειρά ειδικών εκδόσεων περιορισμένης παραγωγής που συνδυάζει μοναδικό σχεδιασμό με βελτιωμένες προδιαγραφές και εμπλουτίζει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών SUV Explorer και Capri.

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