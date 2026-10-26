Ford Capri Collection: Η κορυφαία έκδοση του οικογενειακού SUV με όφελος 6.800 ευρώ - iefimerida.gr

Το Ford Capri Collection αναδεικνύει τις αγωνιστικές γραμμές του θρυλικού προκατόχου του οι οποίες συμπληρώνουν την εκλεπτυσμένη coupe SUV σχεδίαση, στοιχεία που συνδυάζονται με δύο επιλογές μπαταρίας και κινητήρα.

Η συλλογή Ford Collection αποτελεί μια σειρά ειδικών εκδόσεων περιορισμένης παραγωγής που συνδυάζει μοναδικό σχεδιασμό με βελτιωμένες προδιαγραφές και εμπλουτίζει τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών SUV Explorer και Capri.

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