Το Fiat Pandina Tributo Autobianchi επαναφέρει το θρυλικό Y10 - iefimerida.gr

Η ειδική έκδοση Tributo Autobianchi του Fiat Pandina γιορτάζει 30 χρόνια από το τελευταίο Autobianchi Y10 (γνωστό εκτός Ιταλίας ως Lancia Y10), με ξεχωριστή διχρωμία, μαύρη πίσω πόρτα και αποκλειστικό εσωτερικό διάκοσμο.

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της Autobianchi η Fiat επαναφέρει το όνομά της στο προσκήνιο, επιλέγοντας το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις της για να τιμήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μικρά ιταλικά αυτοκίνητα των δεκαετιών του 1980 και του 1990: το Y10.

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