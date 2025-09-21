Fiat Multipla: Επιμένουν οι φήμες για την αναβίωσή του - iefimerida.gr

Καθώς αναμένεται η παρουσίαση του νέου στρατηγικού πλάνου του ομίλου Stellantis, η γκάμα της Fiat θα εμπλουτιστεί με παραλλαγές διαφόρων μεγεθών του Grande Panda - και ενδεχομένως με τη νέα γενιά του θρυλικού Multipla.
Η αναγέννηση του ιταλικού MPV, που έμεινε στην ιστορία της αυτοκίνησης χάρη -κυρίως- στην αμφιλεγόμενη αισθητική του, εξακολουθεί να παραμένει στο προσκήνιο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο