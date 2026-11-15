Το φιάσκο του αιώνα -Άκυρες χιλιάδες κλήσεις οδηγών, επιστρέφουν πρόστιμα σχεδόν 1 εκατ. ευρώ

Χιλιάδες οδηγοί γλιτώνουν τα πρόστιμα που είχαν καταγράψει κάμερες ταχύτητας, ενώ όσοι είχαν ήδη πληρώσει θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, εξαιτίας ενός απίστευτου λάθους.

Η χρήση καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των αρμόδιων αρχών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της κυκλοφορίας.

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