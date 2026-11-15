 Το φιάσκο του αιώνα -Άκυρες χιλιάδες κλήσεις οδηγών, επιστρέφουν πρόστιμα σχεδόν 1 εκατ. ευρώ
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Το φιάσκο του αιώνα -Άκυρες χιλιάδες κλήσεις οδηγών, επιστρέφουν πρόστιμα σχεδόν 1 εκατ. ευρώ

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
κλήση τροχαίας
Μια λεπτομέρεια ανάγκασε τις αρχές στο Κολοράντο των Η.Π.Α. να ακυρώσουν χιλιάδες παραβάσεις οι οποίες είχαν βεβαιωθεί από κάμερες ταχύτητας

Χιλιάδες οδηγοί γλιτώνουν τα πρόστιμα που είχαν καταγράψει κάμερες ταχύτητας, ενώ όσοι είχαν ήδη πληρώσει θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους, εξαιτίας ενός απίστευτου λάθους.

Η χρήση καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των αρμόδιων αρχών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της κυκλοφορίας.

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